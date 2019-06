Où est passé Théo Hayez? Cette question, les enquêteurs tentent d'y répondre depuis la disparition du jeune homme dans la région de Byron Bay en Australie. Pour rappel, le Bruxellois n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai dernier.

Sur les dernières images de Théo filmées par une caméra de surveillance, qui avaient été dévoilées il y a quelques jours, on pouvait l'apercevoir en compagnie d'un autre jeune homme. Il s'agit en fait d'Antoine Van Laethem, un ressortissant belge rencontré au cours de son périple australien. Ce dernier séjournait dans la même auberge que le disparu. Et il s'est confié à ABC Australia, dans une interview où il met clairement en cause l'établissement.

Théo Hayez aurait en fait dû quitter l'auberge WakeUp! le 3 juin. Il ne l'a jamais fait: ce n'est que trois jours plus tard, soit le 6 juin, que le personnel a décidé d'alerter les autorités. Trop tard pour Van Laethem, qui s'étonne de cette absence de réaction. "Si quelqu'un ne se présente pas au check-out, vous pouvez déjà vous poser des questions après un jour", s'étonne-t-il. "Ils auraient dû prévenir la police plus rapidement."

Le jeune homme se dit inquiet "pour lui et pour sa famille", assurant rester en contact avec les autorités.

En attendant, les recherches de poursuivent pour tenter de retrouver Théo Hayez. Les policiers, accompagnés de volontaires et de chiens renifleurs, sont à la recherche d'objets personnels qui pourraient appartenir au jeune homme, dont son téléphone portable. Le dernier signal émis par son smartphone remonte au 1er juin à 13h42, plus de 12 heures après qu'il eut été aperçu pour la dernière fois. Depuis, Théo s'est volatilisé.