Le vol du dossier Nemmouche au cabinet de Me Lurquin sans doute destiné à déstabiliser le jury d'assises.

Deux dossiers judiciaires au moins ont été volés, mardi soir, au cabinet bruxellois de l’avocat Vincent Lurquin, qui défend deux parties civiles au procès de Mehdi Nemmouche, devant les assises de Bruxelles-Capitale.

Nemmouche et Belliraj

Il y a d’abord le dossier Nemmouche lui-même. Selon Me Lurquin, l’ensemble du dossier n’a pas été dérobé. Ainsi, le DVD, qui reprend l’intégralité du dossier, n’a pas été emporté. Mais des notes prises par l’avocat ont notamment été volées.

Par ailleurs, les cambrioleurs se sont aussi intéressés au dossier d’Abdelkader Belliraj, un Belgo-Marocain détenu au Maroc dans le cadre d’un dossier terroriste avec d’importantes ramifications en Belgique.

Me Lurquin doit toutefois encore vérifier si d’autres dossiers n’ont pas été emportés. Il n’a pas eu le temps matériel d’effectuer toutes les vérifications car la police scientifique est restée sur place jusquà deux heures du matin.

Le cambriolage s’est fait, via un soupirail, qui a été forcé. Il a été commis, mardi soir, entre 18h30, moment où le dernier collaborateur a quitté le cabinet, situé chaussée de Gand, à Berchem-Sainte-Agathe, et 20h30, heure à laquelle Me Lurquin est rentré, à l’issue de l’audience de la cour d’assises de mardi.

Les cambrioleurs ont aussi emporté des ordinateurs et ont visité l’appartement du fils de Me Lurquin, situé à l’étage. Ils y ont aussi dérobé des écrans.

Une batte de base-ball et une fausse kalachnikov

Inquiétant: les malfaiteurs ont laissé sur un bureau une batte de base-ball et une réplique du modèle de la kalachnikov “qui est sur la table des pièces à conviction” de la salle de cour d’assises, ” a indiqué Me Lurquin. “C’est extrêmement dérangeant”, a-t-il observé.

Avant d’ajouter: “Cela fait mal mais ceux qui veulent faire peur n’y arriveront pas. Il ne faudrait pas que cela pèse sur le procès, surtout sur les jurés. Il faut continuer le procès, sans haine et sans craine”, a-t-il souligné.

Le jury ne doit pas avoir peur

Me Lurquin ne veut pas se laisser impressionner par un tel fait: “Cela fait partie de la fonction d’avocat. Pour nous, c’est notre profession mais le jury ne doit pas avoir peur”, a-t-il encore déclaré.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois de sa carrière que Me Lurquin est l’objet de menaces. Me Lurquin n’a aucune idée de l’identité des auteurs due vol. “Mais cela ne peut être l’effet du hasard. Ils ne sont pas venus par erreur”, estime-t-il.

Une information judiciaire du chef de vol avec effraction et menaces par emblèmes a été ouverte. La police judiciaire fédérale a été désignée afin de diligenter de nombreux devoirs d’enquête dans le but d’identifier le ou les suspects et de les appréhender.

Le parquet fédéral a été averti du vol et son procureur Bernard Michel a provoqué la tenue d’une réunion, mercredi après-midi, pour évoquer les mesures qui seront prises pour éviter la répétition de tels événements.

“Laissons faire ceux qui doivent évaluer la menace”, a-t-il dit, mercredi, à l’audience de la cour d’assises. “Ce n’est qu’alors qu’il faudra voir si des mesures de sécurité complémentaires doivent être prises”, a-t-il dit.

“Je veux vous rassurer: tout est serein, tout est pris en charge”, a déclaré, de son côté, la présidente de la cour, Laurence Massart, à l’attention des jurés.