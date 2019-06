Les proches de Théo Hayez ont fait part dimanche de leur reconnaissance envers les polices belge et australienne ainsi qu'envers les volontaires de la communauté de Byron Bay qui participent aux recherches pour retrouver le jeune Belge disparu dans la localité australienne depuis le 31 mai. Les proches du garçon originaire d'Overijse s'exprimaient devant la presse australienne dimanche à Byron Bay après une nouvelle journée de recherches menées par des résidents et après avoir rencontré les policiers belges arrivés ce week-end pour collaborer à l'enquête avec leurs homologues australiens.

Laurent Hayez, le père de Théo, a fait part de sa confiance dans les policiers et reconnu la qualité de leur travail. Il a précisé ne pas avoir fait appel lui-même à l'assistance des trois agents belges, assurant que les autorités des deux pays œuvrent de concert "depuis le début".

Le déplacement à Byron Bay de deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale et d'un de la cellule de personnes portées disparues est "une bonne chose pour contribuer à assister la police australienne, c'est plus facile pour communiquer", a décrit la cousine de Théo, Lisa Hayez. "Plus il y a des gens sur l'affaire, mieux c'est. (...) En travaillant ensemble, les polices autralienne et belge vont accélérer les choses", a-t-elle ajouté, soulignant aussi sa reconnaissance envers la communauté de Byron Bay très mobilisée pour les aider.

M. Hayez a assuré que le support témoigné depuis la Belgique et par les habitants de Byron Bay permettait de "garder la foi" et de "rester fort".

Théo Hayez (18 ans), originaire de Overijse, était en voyage en Australie depuis fin 2018. Il a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai dans la station balnéaire de Byron Bay (Nouvelle-Galles du Sud, côte est) alors qu'il devait retourner en Belgique début juin.

Lisa Hayez a décrit son cousin comme "un jeune homme incroyable, vraiment heureux, amical, toujours intéressé par tout et présent pour les autres".

Elle a indiqué que les proches du jeune homme n'avaient pas prévu de date de retour vers la Belgique et attendaient de voir comment les choses évoluent.