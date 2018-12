Dans un courrier daté du 14 décembre, adressé à l’ensemble du personnel, le conseil d’administration de la Ligue remercie Patrick Binot pour son engagement, soulignant ses compétences et ses connaissances pointues des dossiers, en particulier financiers, qui ont permis de remettre l’association à flot.

Le CA y indique encore que la Ligue des familles est aujourd’hui à un moment-clé de son histoire, avec des défis sérieux et pressants à relever : besoin de redéfinir une identité et une stratégie, nécessité de développer des modes de travail transversaux… En filigrane, derrière les termes choisis, on comprend que la gestion du directeur général sortant n’était pas satisfaisante. En interne, on n’y va pas par quatre chemins : on évoque carrément "un management catastrophique".

(...)