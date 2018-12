4

Les personnalités qui marqueront la Belgique en 2019

Theo Francken : L’homme qui déchaîne les passions Adulé par les uns et détesté par les autres, Theo Francken ne laisse personne indifférent. Ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, redevenu député et bourgmestre de Lubbeek, il est ...