Alors que l'on attend des chutes de neige en seconde partie de nuit et samedi matin sur les hauteurs de l'Ardenne, la Cellule d'action routière (CAR) appelle les automobilistes à la prudence. La CAR confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du SPW restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voies régionales.

Elle invite tout de même tous les automobilistes à vérifier le bon fonctionnement de leurs phares, le niveau de liquide du lave-glace et de bien nettoyer les pare-brises avant et arrière, ainsi que les vitres latérales et les rétroviseurs avant de prendre la route.

Les conducteurs sont invités à adapter leur vitesse et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, à ne pas dépasser les épandeuses et à anticiper les risques, surtout aux endroits exposés.