Malika El Aroud, que la Belgique veut renvoyer au Maroc après l'avoir déchue de sa nationalité, est exclue du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, a tranché mardi le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Malika El Aroud "a été condamnée une première fois en Suisse le 21 juin 2007 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour diffusion de la propagande djihadiste. Le 1er décembre 2010, la cour d'appel de Bruxelles a reconnu la requérante coupable d'avoir participé, en tant que dirigeante, aux activités d'un groupe terroriste et l'a condamnée à une peine de huit ans d'emprisonnement. (...) En outre, par l'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour d'appel de Bruxelles, la requérante a été déchue de la nationalité belge", rappelle le CCE.

Pour l'instance, ces différentes décisions de justice "constituent des preuves suffisantes qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies", ce qui permet de l'exclure du bénéfice de la protection internationale.

Si, comme l'ont mis en avant ses avocats, elle a depuis purgé sa peine, elle n'a fait montre d'aucun regret par rapport à son passé, souligne l'arrêt rendu par trois juges.

Les avocats de Mme El Aroud avaient aussi plaidé le risque de mauvais traitements auquel serait exposé leur cliente si elle était renvoyée au Maroc. Mais le CCE considère qu'il doit se prononcer uniquement sur la demande de protection internationale de la bientôt sexagénaire et non sur la mesure d'éloignement du territoire.

Si les autorités belges décident de renvoyer Malika El Aroud au Maroc, elles devront vérifier la "compatibilité" de cette expulsion avec le droit à la vie et l'interdiction de la torture consacrés par la convention européenne des droits de l'Homme, relève le Conseil.