À l’école, lorsqu’il s’agit de citer les capitales des pays du monde, il y a quelques pièges. On trouvera toujours un élève capable de dire que la capitale de l’Australie n’est pas Sydney, mais Canberra. C’est à ce moment-là, en général que l’enseignant expliquera que l’une est une capitale économique et l’autre, une capitale politique ou administrative. En Belgique, la capitale c’est Bruxelles, un point c’est tout. Mais la Belgique est un État fédéral et, si la Flandre s’est choisie Bruxelles comme capitale, la Wallonie a, il y a trente ans, fait les choses autrement. Dans les écoles des autres pays du monde, il y a fort à parier qu’aucun élève ne s’y intéresse et, pourtant, le sud de notre pays s’est doté de quatre capitales. Excusez du peu. (...)