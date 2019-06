On le sait, 59 usagers de la route sont morts sur place pendant le premier trimestre de l’année en Wallonie. C’est 27 de plus que pour la même période de 2018. Parmi les victimes, sept cyclistes, soit deux de plus qu’en Flandre, pendant la même période. Or, en Flandre, on compte beaucoup plus de cyclistes.

Différents facteurs en cause

Pour l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR), le beau temps qui a régné en mars a jeté sur les routes nombre de cyclistes.