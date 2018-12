L'homélie de Noël du primat de l’Eglise belge est toujours très attendue. Un des rares moments de l’année où l’archevêque de Malines-Bruxelles sort du cadre religieux.

Il n’en a pas été autrement lundi soir à la cathédrale de Malines et mardi à Bruxelles... Le cardinal De Kesel s’est focalisé sur l’annonce de la naissance du Christ aux bergers... Celle-ci a expliqué Mgr De Kesel “n’apporte pas de nouvelles idées, pas une nouvelle philosophie, même pas une nouvelle religion. Il vient annoncer la naissance d’un enfant. Nous sommes toujours touchés par la naissance d’un enfant. C’est toujours un miracle. Mais il s’agit d’un enfant particulier, d’un sauveur... Voilà bien un mot que nous n’utilisons plus souvent. Nous sommes plutôt sur nos gardes chaque fois qu’un dirigeant quelconque ou une idéologie prétendent s’imposer comme solution à tous nos problèmes”. Et pourtant ici l’annonce renforce “la conviction qu’un changement est possible, pour nous-mêmes et l’ensemble du monde. Il n’est pas possible que la pauvreté et l’injustice, la guerre et la violence, la haine et le manque d’amour continuent de tout dominer. Et il n’est pas possible de sombrer dans l’indifférence et la banalité de sorte que le sens même de notre vie soit compromis”.

Un passage sur terre sous le signe de la solidarité

Et le cardinal de relier cette annonce à la vie du Christ elle-même qui se caractérisa par la solidarité, du début à sa fin. Et qui se tourna vers ceux qui alors comme aujourd’hui sont exclus, rejetés. Jozef De Kesel a ensuite fait le lien avec l’augmentation croissante de la pauvreté en Europe occidentale et en Belgique où 16 % de la population est proche du seuil de pauvreté. Dont un grand nombre d’enfants.

“Nous vivons de plus en plus dans un monde globalisé. Beaucoup de défis nous attendent et suscitent l’insécurité et la peur. Mais nous ne pouvons esquiver cette pauvreté grandissante. La justice et une répartition équitable des revenus et des biens sont le socle de l’entente entre les peuples et la paix dans le monde” a poursuivi le cardinal.

Et de conclure en invitant les chrétiens à se mobiliser. “Nous fêtons Noël dans la chaleur du foyer et de la famille. Noël nous rapproche (...) mais dehors, pour beaucoup, il commence à faire froid. C’est pour cela que Dieu s’est fait homme pour que nous aussi nous devenions vraiment homme avec et pour chacun”.