Dans la dernière livraison du Journal des tribunaux, sous la rubrique “Chronique judiciaire” et sous le titre “Le gorille et le petit singe”, l’avocat bruxellois Daniel de Callataÿ signe un texte en forme de conte plutôt savoureux.

Ceux qui y verront une allusion au bras de fer qui oppose le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, à la juge d’instruction Anne Gruwez, que le premier veut empêcher de se rendre à la cérémonie des Magritte où est nominé le film “Ni juge, ni soumise”, dont Mme Gruwez est le personnage central, auront parfaitement raison.

Voici copie de ce texte.

“Il était une fois un petit singe qui avait une petite 2 chevaux. Et un gorille qui avait de grands chevaux et aimait monter dessus. L’un et l’autre n’étaient pas faits pour la discrétion et n’avaient pas leur langue en poche.

Ils faisaient un métier passionnant, qui les passionnait, et ne rechignaient pas à en rendre témoignage à leurs contemporains, de la manière la plus moderne qui fut, c’est-à-dire par l’image. Était-ce adéquat ? Était-ce opportun ? En réalité, on pouvait en rire et en même temps en pleurer.

Rire et pleurer des avocats de permanence qui faisaient souvent office de potiches, embarrassés d’être là, ou contraints à assumer des défenses stéréotypées auxquelles eux-mêmes ne croyaient pas.

Rire et pleurer des justiciables, tellement humains dans leurs crimes, tellement sincères dans leur sympathique médiocrité, tellement consternants dans leurs menaces éructées sans goût ni syntaxe.

Rire et pleurer des juges, de leurs mimiques, de leur humour, de leur ton.

Il advint qu’un document eut plus d’écho qu’un autre, au point de remplacer la petite lucarne par le grand écran et d’attirer les foules.

Le gorille s’inquiéta du succès du petit singe. Sans avoir vu le film, il en dénonça le propos, avec un sens de l’a priori et du préjugé impensable pour un haut magistrat.

Il crut voir dans “cette chose” la déformation de la justice et plaignit avec sévérité sa collègue d’avoir été instrumentalisée.

Instrumentalisé, le petit singe? C’est mal connaître sa personnalité et son goût avéré pour le décalé, l’incorrect, l’extravagant.

En réalité, aucun animal ne fut maltraité durant le tournage. Le gorille s’indigna encore que sa collègue ait ri à l’occasion d’une exhumation, en ignorant ce que tous les médecins savent quant à l’indispensable nécessité de rire au moment d’affronter la mort.

Il prit ombrage de ce que sa collègue fut invitée à participer à la cérémonie des Magritte et lui ordonna de n’en rien faire!

Il finit dans sa colère par injurier celle sur qui il avait autorité, la qualifiant de petit singe.

Comme l’aurait dit Magritte, ceci n’est pas un président. N’aurait-on pu espérer d’un chef de corps autre chose que des vociférations, nom d’un petit bonhomme?”