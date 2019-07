Ce n’est pas un hasard s’il y a beaucoup de candidates et peu d’élues : accueillir un départ de Tour de France est une bonne affaire pour une ville. Selon certains, ce type d’événement a d’ailleurs un meilleur rapport "investissement - retombées économiques" que l’organisation, beaucoup plus coûteuse, de Jeux olympiques ou de Coupes du monde de football. D’après les études les plus pessimistes, chaque euro investi en rapporte ainsi au minimum deux, voire trois à la collectivité lors d’un départ du Tour. À Bruxelles, on espère que cet investissement sera encore plus rentable : d’aucuns rêvent déjà d’un rapport d’un pour quatre. L’occasion est aussi unique de rattraper le coup après l’échec cuisant de la Coupe d’Europe 2020, tout en continuant l’opération séduction entamée après les attentats de 2016.