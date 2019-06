Il y a quelques jours, la Fondation pour l’Enseignement a envoyé aux deux formateurs bruxellois et wallon et aux présidents de partis un Mémorandum détaillant ses six priorités pour la prochaine législature en matière d’enseignement. Ses administrateurs s’attendent donc à être reçus prochainement pour en discuter, en marge de la formation des gouvernements régionaux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La Fondation existe depuis 2013. Coupole d’utilité publique, elle rassemble les patrons de l’école (les 5 fédérations de pouvoirs organisateurs : Fédération Wallonie-Bruxelles, Segec, Cpeons, CECP et Felsi) et ceux des entreprises (Beci et l’UWE). Son nouveau Président, Thierry Castagne, exprime à La Libre l’importance de ce qui se joue.

(...)