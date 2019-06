Le tribunal correctionnel de Bruxelles a suspendu les débats, lundi matin, dans le dossier concernant l'assassinat de Marc Dellea dont sont accusés l'ancien député Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. Différentes parties au procès ont déposé des demandes d'audition de témoins et de retransmission d'écoutes. Les juges se sont retirés pour délibérer sur celles-ci. Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B.

Cette dernière était la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken, député francophone au parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse.

Les deux prévenus ont jusqu'à présent toujours nié être impliqués dans la mort de Marc Dellea.