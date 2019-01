La cour d'assises de Bruxelles a dispensé, lundi matin, 68 candidats jurés pour le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique. La cour a ensuite procédé au tirage au sort de 24 jurés. La cour d'assises a d'emblée dispensé, lundi matin, 31 candidats jurés sur base de demandes de dispense reçues au greffe de la cour les semaines précédant le procès. Ensuite, la cour a encore dispensé 37 candidats jurés, après avoir entendu les réclamations de chacun d'eux, en audience publique.

Parmi les candidats jurés dispensés figurent des personnes qui ont pu attester d'une incapacité de travail temporaire ou permanente, des individus travaillant sous statut indépendant, certaines qui ont réservé des voyages durant la période du procès, ou encore des personnes qui ont récemment déménagé et qui ne vivent plus dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale.

De manière plus exceptionnelle, la cour a également dispensé une personne qui a dit avoir rencontré Alexandre Strens, l'une des victimes, lors de sa visite au Musée juif. Elle a encore dispensé un autre candidat qui a raconté avoir perdu un collègue dans les attentats de Bruxelles et qui s'est dite trop affectée pour juger de manière partiale un dossier de terrorisme.

La cour n'a par contre pas exempté d'autres candidats, comme un artiste qui a déclaré être contre le principe de condamnation ou un avocat qui est attendu pour plaider dans les prochaines semaines un dossier à la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour n'a pas non plus dispensé des candidats qui sont employés, malgré que ceux-ci ont exposé qu'ils ne pourraient pas être remplacés dans leur travail.

La cour a désormais procédé au tirage au sort de 24 jurés, 12 effectifs et 12 suppléants, pour composer le jury au procès de l'attentat au Musée juif de Belgique dont les débats débutent jeudi.

Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Nemmouche et Bendrer à la barre la semaine prochaine

Les deux accusés de l'attentat au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains, selon le calendrier des audiences établi par la cour. Ce dernier pourrait néanmoins être modifié en fonction de l'avancée des débats.

Unia veut que "le caractère antisémite" de l'attentat au Musée juif "soit reconnu"

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) a décidé de se constituer partie civile dans le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique pour que "le caractère antisémite de cet acte soit reconnu", a-t-il indiqué lundi par communiqué. "Les auteurs n'ont pas choisi leurs victimes au hasard: ils ont clairement ciblé les Juifs", pointe le directeur d'Unia, Patrick Charlier, qui souligne la circonstance aggravante que constitue un crime de haine, "commis à l'égard des victimes pour ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent".

Le législateur prévoit en effet de punir plus sévèrement des crimes motivés par la haine, dans ce cas-ci envers une communauté. Pour Unia, représenté au procès par Me Christophe Marchand et Me Dounia Alama, "ce crime ne touche pas seulement les visiteurs, les travailleurs et leurs familles. Il s'agit aussi d'une menace pour toutes les personnes juives. Les auteurs ont voulu envoyer le message que tous les Juifs sont vulnérables et peuvent potentiellement subir le même sort."