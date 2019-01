L'ouverture des banques le samedi après-midi est au coeur d'une nouvelle convention sectorielle négociée entre les banques, via leur fédération Febelfin, et les syndicats qui doivent encore consulter leurs instances, rapportent L'Echo et De Tijd samedi. Cette nouvelle convention collective de travail (CCT) sur l'organisation du travail dans le secteur bancaire a été négociée pendant des mois mais n'est pas encore signée.

Les partenaires ont en particulier convenu de rendre possible le travail le samedi après-midi, après 13h (la limite actuelle) et ce, sur base volontaire.

Dans les jours qui viennent, les syndicats vont présenter à leurs instances le texte négocié, leur réponse est attendue pour début février.