L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte orange aux orages sur le territoire belge. L'alerte débute à 21h00 pour se terminer jeudi à 4h00. L'alerte orange correspond à des précipitations de 31 à 50 l/m² en une heure ou un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm.

Une zone d'averses orageuses traverse actuellement notre pays depuis la France et se dirige vers le nord. Des pluies abondantes et des orages localisés parfois intenses, accompagnés de fortes rafales et de grêles, frappent la Belgique.

Circulation des trains perturbée

Le trafic ferroviaire est perturbé ce mercredi soir sur la ligne entre Mons et Tournai. Un arbre est tombé sur les voies à hauteur de Maubray à la suite de l'orage, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. La circulation a été momentanément interrompue dans les deux sens entre Blaton et Tournai, avant de reprendre partiellement peu avant 22h00. La perturbation n'a duré que 30 minutes. "La circulation des trains a pu reprendre en alternance, vers Mons ou Tournai", a précisé le porte-parole. En Flandre, aucun incident n'a été constaté à la suite de l'orage.