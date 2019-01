Le pensions alimentaires impayées ? Un cauchemar. De nombreux pères séparés ou divorcés ne respectent pas leurs obligations financières envers leurs enfants. Les mamans qui travaillent ont beaucoup de mal à obtenir des avances auprès du Secal.

Témoignage d'une maman isolée.

Au bout du téléphone, la voix se brise. “Je me suis retrouvée à vivre une semaine dans ma voiture avec mes trois enfants”. Un “grand” de 13 ans et deux petits. En journée, heureusement, la fillette de 4 ans et son petit frère (même pas 2 ans...) étaient à la crèche. En évoquant la situation à laquelle elle a été acculée, à l’automne 2016, Sophia* (40 ans) est submergée par l’émotion. Elle n’arrive pas à chasser ces horribles journées de sa mémoire.

(...)