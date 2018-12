Theo Francken : L’homme qui déchaîne les passions

Adulé par les uns et détesté par les autres, Theo Francken ne laisse personne indifférent. Ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, redevenu député et bourgmestre de Lubbeek, il est sans doute l’homme politique dont on aura le plus entendu parler cette année, voire même sous cette législature. Son tardif refus d’approuver le Pacte sur les migrations de l’Onu a poussé la N-VA à quitter le gouvernement. Sa démission ne l’empêche pas d’avoir toujours un tweet d’avance sur tout le monde, même en période de fêtes.

© BELGA



Zakia Khattabi : Future ministre-Présidente bruxelloise ?

Si les verts réitèrent leur score des communales lors du scrutin électoral du 26 mai prochain, il n’est pas exclu que leur coprésidente puisse accéder à la ministre-Présidence de la Région bruxelloise. Zakia Khattabi est officiellement candidate à la fonction.

© BELGA



Paul Magnette : Probable futur président du PS

En mai 2019, Paul Magnette (PS) tirera la liste européenne mais il l’a déjà annoncé, il ne siégera pas. Il ne quittera pas son bureau à l’hôtel de ville de Charleroi. Il se voit aussi président du PS. Ce scénario suppose cependant une condition : que l’actuel occupant du boulevard de l’Empereur lui laisse la place.

© BELGA



Charles Michel : Rempilera-t-il au “16, rue de la Loi” ?

Le Premier ministre Charles Michel (MR) a vécu une fin d’année 2018 mouvementée. Lâché par la N-VA, il a été contraint de remettre sa démission. Depuis vendredi, il se trouve à la tête d’un gouvernement en affaires courantes. Et il risque d’y rester longtemps. Les négociations pour la formation du prochain gouvernement s’annoncent interminables. Et puis qui sait s’il ne se succédera pas à lui-même. Lui, en tout cas, en rêve.

© BELGA



Adriana Costa Santos : Au parc Maximilien tous les soirs

Jeune lisboète et bénévole active au parc Maximilien depuis octobre 2015, Adriana Costa Santos a toujours son téléphone en main, une grosse veste sur les épaules et un keffieh autour du cou. Chaque soir, dès 20 h 30 au coin de la chaussée d’Anvers, elle tente de trouver un toit aux migrants et indique aux chauffeurs et hébergeurs les démarches à suivre. Nul doute qu’elle sera toujours fidèle au poste en 2019.

© BELGA



Sébastien Courtoy : L’avocat de Mehdi Nemmouche

Il ne faudra pas attendre longtemps pour entendre à nouveau tonner celui qui a été de tous les grands procès terroristes des dernières années. Le 10 janvier, s’ouvre le procès de Mehdi Nemmouche, auteur présumé de l’attentat au Musée Juif. Ce sera la première fois, depuis le procès des CCC, en 1988 qu’un dossier terroriste aboutit en assises.