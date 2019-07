Les opérations policières au parc Maximilien n'ont rien à voir avec le Tour de France, a confirmé mardi matin la ministre démissionnaire de l'Asile et la Migration, Maggie De Block, dans l'émission De Ochtend sur Radio 1. Les contrôles y sont menés depuis longtemps et s'y poursuivront après le départ du Tour, a-t-elle affirmé. Dans la nuit de vendredi à samedi, la police a intercepté une centaine de migrants présents au parc et les a envoyés dans des centres du Samusocial.

Lundi soir, le bourgmestre de la Ville, Philippe Close, avait déjà assuré que l'évacuation du parc n'avait aucun lien avec le fait que Bruxelles accueille le départ du Tour de France le week-end prochain, ce qu'a confirmé Maggie De Block ce mardi.

"C'est bien que le Tour parte de Bruxelles mais il ne faut rien chercher derrière", a-t-elle expliqué. "Bruxelles est notre capitale. Les navetteurs qui passent par la gare du Nord doivent pouvoir aller travailler dans un environnement sûr, et cela toute l'année, qu'il y ait le départ du Tour ou pas", a ajouté Maggie De Block.