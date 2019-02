Les taux de syndicalisation et celui d’affiliation à un parti au sud du pays sont en chute libre.

Les Wallons, plus que les Français, restent attachés au système démocratique. C’est ce que révèle le Baromètre social de la Wallonie (BSW), édition 2018. Réalisé par l’IWEPS (institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique), le Baromètre indique que 89 % des Wallons considèrent que “la démocratie peut poser problème mais c’est quand même mieux que n’importe quelle autre forme de gouvernement”. L’IWEPS compare ce chiffre avec celui récolté, en juin 2018, en France, par l’institut de sondage IPSOS. Chez les Français cette confiance dans la démocratie atteint les 64 %. Le fil rouge du Baromètre concerne la méfiance grandissante des citoyens à l’égard des partis politiques. Quant aux institutions, elles jouissent d’une confiance plus grande que ceux qui les font fonctionner. Pour quelles raisons ?

1. La corruption

“La corruption qu’elle soit réelle ou ressentie, peut constituer un élément d’explication” dit le BSW 2018. En Wallonie 59 % des gens sont d’accord avec l’idée que la corruption est utilisée par certains acteurs pour avoir accès à des privilèges ou des enrichissements illégitimes. Pour l’IWEPS : “les scandales financiers et les affaires de corruption ont ponctué la vie politique en 2005 avec les affaires judiciaires carolorégiennes, en 2016 avec l’affaire Publifin et le Kazakhgate ou encore en 2017 avec le Samu social”.

2. Les partis n’écoutent pas les citoyens

Un autre élément qui renforcerait la méfiance, selon le BSW 2018, réside dans le fait que les citoyens ne se sentent pas écoutés par le monde politique. C’est au niveau communal qu’ils se sentent le plus écoutés (49 %). Vient ensuite le niveau régional (30 %) et enfin le niveau fédéral avec 21 %. S’ils se sentent peu écouter les Wallons ne souhaitent pourtant pas se substituer aux politiques (70 %).

Le BSW 2018 s’est penché sur l’engagement associatif des Wallonnes et des Wallons. En 2018, ils sont 46 % (comme en 2013) à être membres d’au moins une association. Mais il est à noter que cet engagement auprès d’une association est de moins en moins politique. “Au niveau de l’affiliation syndicale, on observe une baisse très significative à partir de 2007. En 2003 et 2007, respectivement 35 % et 32 % de la population étaient encore affiliés à un syndicat, en 2012 ils ne sont plus que 21 % et en 2018 plus que 11 %”, indique le BSW.

Au niveau de l’affiliation à un parti politique “la baisse est elle aussi importante. En 2003, le taux d’adhésion à un parti était encore de 9 %, pour baisser à 5 % en 2012 puis 3 % en 2018”.

Un troisième aspect du BSW 2018 concerne le vote obligatoire. On constate que si le vote n’était plus obligatoire dans notre pays, c’est au niveau communal, que les répondants se rendraient le plus aux urnes (52 %). Par contre si on évoque les élections régionales, fédérales et européennes, on descend à 46 %, 45 % et 42 %.

Sur cette même question, l’IWEPS s’est intéressé à la couleur politique des répondants et à leur attitude face à un vote qui ne serait plus obligatoire. On constate que ce sont les électeurs du PS “qui suivraient le moins la tradition du vote obligatoire” puisqu’ils ne seraient que 40 % à aller systématiquement voter. En premier lieu par contre, on retrouve les électeurs du CDH (66 %) suivis de ceux d’Écolo (65 %).

Enfin, le dernier aspect intéressant du BSW 2018 concerne le futur de la Belgique. On constate dans le BSW 2018 une plus grande ouverture pour le scénario qui verrait les régions obtenir plus d’autonomie encore qu’à l’heure actuelle. Ils sont 61 % à juger cette option plutôt réaliste. Par contre si on évoque la séparation du pays, on remarque que l’option est plus réaliste qu’en 2013 chez 36 % des Wallons. Cependant, 92 % des répondants voteraient, en cas de référendum, contre la séparation du pays.