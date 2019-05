. C’est le serment écrit sur un des pans de murs de l'arrêt de bus de la gare du Nord. La semaine dernière, Maggie De Block, ministre en charge de l’Asile et la Migration (Open VLD) se disait fière d’avoir trouvé une solution concernant les migrants qui vivotaient dans le Centre de Communication Nord (CCN) de la gare., se félicitait-elle. Une semaine plus tard, les organisations d’aide aux migrants ont l’impression d’avoir été le dindon de la farce. Entendez par-là : si la ministre a pu se vanter d’avoir vidé la gare, c’est grâce à la Croix-Rouge, le Samusocial et la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui ont poussé leurs murs pour trouver 140 places d’accueil. D’aucuns dénoncent une mascarade électorale, avec la libérale flamande pour cheffe d’orchestre., s'énerve un travailleur du secteur associatif, sous couvert d’anonymat.