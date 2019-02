Ce sont des images qui pourraient rester imprégnées dans l’esprit des jurés de la cour d’assises. Elles pourraient peser lourd face à un Mehdi Nemmouche qui affirme qu’il "a été piégé" en étant mis en possession des armes qui ont servi au Musée juif.

Ces images sont les vidéos des six auditions françaises de Nemmouche dans les jours qui ont suivi son arrestation le 30 mai 2014 à Marseille. Elles durent sept heures.

Nemmouche y est dans les locaux d’audition de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Menotté à un poignet, il est derrière une table d’audition, face à plusieurs policiers, dont un qui tape ses déclarations.

Le local est peu engageant, comme il sied pour ce type d’exercice : étroit, impersonnel, avec un néon au plafond, un carrelage jusqu’à mi-hauteur, sans fenêtre.

Mehdi Nemmouche y est bras croisés sur le torse, fermé à la communication. Il penche la tête à droite et à gauche, lève les yeux, feint le détachement. Il baille, se gratte l’oreille.

Il paraît flatté de l’attention que lui prêtent les policiers. Tour à tour narquois ou franchement rigolard, il semble s’amuser du jeu qu’il mène avec ses interrogateurs.

DAS !… DAS !

Pour la quasi-totalité des questions, il répond qu’il "exerce son droit au silence" ou de plus en plus systématiquement "DAS ! DAS !" (comme droit au silence), qu’il assène parfois avant même que les policiers n’aient terminé de formuler leurs questions.

Les policiers ont employé, comme l’a expliqué leur chef d’enquête, tous les registres de l’interrogatoire : sympathie et compassion, affrontement, plaisanterie, déculpabilisation ou encore dédain. Ils n’obtiendront rien.

Le contexte est en effet lourd : les enquêteurs redoutent un attentat à Marseille. Nemmouche en est conscient. Il devine les craintes des enquêteurs et paraît s’en délecter.

Quatre ans et demi plus tard, cette position pourrait bien se retourner contre lui car, comme l’a relevé le procureur fédéral Yves Moreau, "on peut se poser la question de savoir si c’est bien là l’attitude de quelqu’un qui, comme il le prétend, se fait accuser, à tort, de quatre assassinats terroristes". D’autant que, comme l’a jugé plus crûment Me Adrien Masset, avocat du Musée juif, "ces auditions puent la mauvaise foi et transpirent la culpabilité".

L’impression est donc mauvaise. Même si Me Henri Laquay a tenté de renverser la vapeur : "Quelle que soit l’attitude de Mehdi Nemmouche, ce sera toujours interprété à charge."