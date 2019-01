Ce jeudi soir, la nébulosité continuera à augmentera partout. Les minima seront compris entre -5 degrés en Hautes-Fagnes et -1 degré sur le plupart des autres régions, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Ils seront généralement atteints en première partie de nuit. Une perturbation traversera notre pays à partir de la frontière française avec des chutes de neige faibles et, sur l'extrême sud ainsi que la moitié nord du territoire, parfois modérées.

Les températures augmenteront un peu et, en seconde partie de nuit, elles se situeront autour ou juste au-dessus de 0 degré en Basse Belgique. L'IRM prévoit toutefois une accumulation de 0 à 5 cm de neige (voire plus) en beaucoup d'endroits. Les dernières précipitations pourraient être sous forme de neige fondante ou parfois même de pluie. Le vent deviendra modéré de secteur sud à est.

Vendredi, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux, avec risque d'une ondée locale l'après-midi. Il fera plus doux avec des maxima de 2 à 6 degrés. Les nuages bas seront parfois tenaces en Ardenne et sur le nord-ouest du pays. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur sud.



Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera généralement nuageux, avec possibilité d'une faible averse de pluie ou éventuellement de neige fondante à la côte. Dans le sud-est du pays, nous prévoyons un risque de neige fondante et, plus tard, de neige. Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés, sous un vent faible de direction variable.





La phase de vigilance renforcée sur les routes maintenue

En raison des températures négatives qui favorisent la formation de plaques de glace, de neige durcie voire de verglas, la Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de maintenir la phase de vigilance renforcée sur le réseau routier, indique jeudi le secrétariat général du SPW Wallonie. Les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourds sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à ne pas dépasser les épandeuses et à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède.

La vigilance est particulièrement de mise aux endroits exposés, comme les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes.