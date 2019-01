La journée de mardi sera parcourue par de larges éclaircies alternant sur la plus grande partie du territoire avec des champs nuageux et des averses, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Dans l'extrémité ouest du pays, le temps devrait cependant rester sec. La température ne dépassera pas 3 degrés sur les hauteurs et 7 degrés dans le centre du pays, 8 degrés à la côte. Un vent modéré à assez fort, d'ouest, nord-ouest, est attendu, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Des averses hivernales et de neige devraient survenir en fin de journée et en soirée sur l'Ardenne. Globalement, c'est tout le pays qui sera surplombé par des nuages et averses dans la soirée, alors que le mercure descendra à -1 degré en Haute Belgique mais restera autour de 3 degrés dans le centre et 5 à la Côte.