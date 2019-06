Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies parfois larges vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Après une matinée marquée par la pluie, le temps devrait rester généralement sec. Une ondée locale pourrait toutefois s'échapper sur l'ouest du pays. Le thermomètre affichera 20 ou 21 degrés au littoral et jusqu'à 24 à 25 degrés en Campine et en Lorraine belge. Les nuages d'altitude s'intensifieront vendredi soir et pendant la nuit. Le risque d'averse ou d'orage local augmentera sur l'est et le sud-est de la Belgique. Ensuite, le ciel deviendra très nuageux partout, avec des pluies ou des averses plus répandues. Elles seront parfois intenses avec des précipitations abondantes dans un court laps de temps, prévient l'IRM. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés.

La zone de pluie active quittera la Belgique samedi matin, pour aller ennuyer les Pays-Bas. Le ciel sera alors changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses locales seront encore possibles, surtout au nord et nord-est. Le mercure oscillera entre 19 et 23 degrés.

Dimanche débutera sous de larges éclaircies qui céderont ensuite leur place à des champs nuageux de plus en plus nombreux. Ils seront éventuellement porteurs de l'une ou l'autre averse. Il fera 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Campine.

Un temps calme, sec et plus chaud est annoncé pour la semaine prochaine, avec même des températures de 30 degrés prévues.