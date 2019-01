Dans le cadre de l'homicide de Madame Wivinne Marion le jour de la Toussaint, les enquêteurs sont à la recherche de témoins qui auraient aperçu une Renault Laguna de couleur bleue immatriculée 1 UJR 580 et/ou son conducteur, Xavier VAN DAM, le jeudi 1er novembre 2018 entre 09h15 et 10h10 dans la région de Namur.

Le 1er novembre dernier, Wivinne Marion allait faire un jogging dans le village de Boninne où elle s’était installée un peu plus d’un an auparavant avec son mari et ses deux enfants. Elle n’en était jamais revenue. Son corps a, en effet, été retrouvé dans une voiture plongée dans la Sambre à Flawinne (Namur) en fin de matinée.

Si vous disposez d'informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.