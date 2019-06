Le 12 juin dernier, les évêques de Belgique publiaient un document très attendu. Intitulé, "Je te prends par la main", il avait pour objectif d’aider les prêtres, diacres ou aumôniers à accompagner de manière adéquate les personnes en fin de vie, et notamment celles qui font une demande d’euthanasie.

L’accompagnement d’un patient qui demande l’euthanasie est en effet une question très délicate pour l’Église, et les interrogations qu’elle soulève sont loin d’être anecdotiques. Non seulement l’Église a le devoir de n’abandonner personne, mais elle a également le souhait de rappeler qu’elle ne cautionne en aucun cas l’euthanasie. "‘Tu ne tueras pas’ reste un commandement d’importance vitale pour nous", écrivent ainsi les évêques dans leur document, soucieux de préserver la "valeur fondamentale" et la "dignité" de toute vie que met à mal, à leurs yeux, l’euthanasie.

(...)