Catherine Moureaux, bourgmestre de la commune de Molenbeek, a été interrogée par la VRT sur les solutions qu'elle envisage pour éviter les dérapages dans sa commune.



Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la commune bruxelloise a été le théâtre de violences. Plusieurs voitures ont été incendiées et des façades ont été endommagées. La fille de l'ancien bourgmestre considère qu'il y avait assez d'agents mobilisés le soir du Nouvel An mais évoque un "sous-financement de la zone de police et d'un climat d'émeute".

"J'aimerais parler aux parents et trouver des solutions structurelles pour empêcher ces jeunes d'être dans la rue la nuit", a-t-elle ajouté. Un nouveau plan d'action est également en cours d'élaboration : "Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un plan visant à réunir autour de la table les services de prévention, de jeunesse et d'urgence."

L'une des solutions proposées par Catherine Moureaux consiste aussi à mettre en place plus de fêtes afin d'éviter que celles organisées par les jeunes de la commune ne dérapent.

Les politiques réagissent

Cette déclaration de la bourgmestre a fait grincer les dents de plusieurs politiques, notamment celles de Georges-Louis Bouchez.

La principale intéressée n'a pas tardé à répondre au chef de file MR de Mons. "Si tu regardais l’ensemble de l’intervention au lieu d’isoler la phrase qui t’arrange pour l’interpréter à ta façon. Merci", a-t-elle tweeté, accompagné du hashtag #HonnêtetéIntellectuelle.

De son côté, Assita Kanko, ex-MR et nouvelle recrue bruxelloise de la N-VA, a épinglé la "politique du PS", ajoutant qu'"il y a du pain sur la planche".