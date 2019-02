Importante audience ce jeudi à la Cour d’assises de Bruxelles. Pour la première fois, Mehdi Nemmouche sera confronté à deux journalistes français qui affirment qu’il a été leur geôlier alors qu’ils étaient otages d’un groupe djihadiste à Alep, entre juin 2013 et avril 2014.

Quatre journalistes ont été invités, mais seuls deux devraient se présenter devant le tribunal, selon les dernières informations : Nicolas Hénin et Didier François.

Edouard Elias, photographe indépendant, et Didier François, d’Europe 1, avaient été enlevés le 6 juin 2013 près d’Alep, au nord-ouest de la Syrie, à 25 km de la frontière turque. Leurs compatriotes Nicolas Hénin, du Point, et le reporter Pierre Torrès subiront le même sort deux semaines plus tard à Raqqa, alors capitale proclamée de l’EI en Syrie. Ils ont été libérés le 19 avril 2014 après une forte rançon payée par la France.

Mehdi Nemmouche était actif en Syrie aux mêmes dates, entre janvier 2013 et février 2014 avant de revenir en Europe, après un long voyage en Asie qui l’a vu passer en Turquie, en Malaisie, à Hong-Kong, à Singapour et en Thaïlande.

Très vite, après l’arrestation de Nemmouche dans l’affaire du Musée juif, les anciens otages français ont affirmé avoir reconnu l’intéressé. Ils avaient été détenus notamment dans les sous-sols d’un hôpital pédiatrique. «Moi il m’a matraqué quarante fois sur le haut du crâne avec une matraque plombée », a dit Didier François sur Europe 1. « Quand Nemmouche ne chantait pas, il torturait » a déclaré pour sa part Nicolas Hénin au Point. « Il était membre d’un petit groupe de Français dont la venue terrorisait la cinquantaine de prisonniers syriens détenus dans les cellules voisines ».

On en saura plus ce jeudi au cours de l’audience.