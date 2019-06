Le week-end de l’Ascension a été noir sur les routes belges et de façon tout à fait inusitée, c’est la nuit de dimanche à lundi qui a fait pencher la balance du mauvais côté.

C’est ainsi qu’un accident a fait deux morts, lundi, à l’aube, sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Waterloo, ce qui a entraîné de gros embarras de circulation à l’heure de pointe du matin. Une voiture est entrée en collision avec un camion et ses deux occupants ont perdu la vie.

Ce n’est hélas pas tout. Un autre accident s’est produit sur la A12, à Laeken, vers 2 heures du matin, qui, lui aussi, a entraîné la mort de deux personnes. Pour une raison inconnue, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté, à grande vitesse, un poteau d’éclairage. Lui et son passager ont été tués.

Dimanche soir, trois personnes ont péri dans des accidents de la route. A Scherpenheuvel-Zichem, en Brabant flamand, un motocyliste (sans casque) de 27 ans a dévié de sa trajectoire et terminé sa course dans un ruisseau. Un passant a aperçu son corps deux heures après l’accident mais les services de secours n’ont rien pu faire.

A Lendele, en Flandre occidentale, un autre motard, âgé de 56 ans et originaire de Waregem, a été tué à la suite d’une collision avec une voiture. Il est mort sur le coup.

A Maldegem. dimanche vers 23 heures, une voiture a soudainement quitté la route et percuté un arbre. La conductrice, âgée de 24 ans et originaire d’Oosterzele, n’a pas survécu à ses blessures.

La météo en cause ?

Samedi, un conducteur de 65 ans, habitant Heist-op-den-Berg, a également perdu le contrôle de son véhicule à Hulshout. Il est décdé tout comme ce cycliste de 83 ans de Zelzate fauché par une voiture, à proximité de la frontière néerlandaise et alors qu’il traversait un carrefour.

Du côté de Vias, l’ancien Institut belge pour la sécurité routière, on faisait remarquer que le beau temps n’est pas un allié de la sécurité routière mais on demeurait prudent au moment de lui attribuer un rôle dans cette cascade d’accidents graves.

Certes, expliquait Stef Willems au Laatste Nieuws, le beau temps jette sur les routes un nombre plus important d’usagers et les risques d’accidents augmentent dès lors mécaniquement. De plus, par beau temps, les accidents impliquant des usagers faibles, comme des cyclistes ou des moticyclistes ont tendance à augmenter.

Pour autant, selon l’expert, les accidents de la nuit de dimanche à lundi n’ont que peu à voir avec la météo, même s’il existe des études étrangères démontrant que lorsqu’il fait chaud, les automobilistes et les usagers en général sont moins concentrés et parfois moins prudents qu’à l’accoutumée.