On dit de lui que c’est "la reine des preuves". On le pare de toutes les vertus. Il identifierait, sans le moindre doute possible, un coupable. Il disculperait, sans la moindre contestation, un innocent. Il permettrait de réparer, des années plus tard, des erreurs judiciaires.

L’ADN est devenu une star de séries télévisées comme Les Experts. Dans la vraie vie, il s’invite régulièrement dans les procès. Mais, comme l’a souligné lundi devant la cour d’assises de Bruxelles le professeur Dieter Deforce (Université de Gand), la technique a, malgré tout, ses limites.