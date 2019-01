L'Office des étrangers a programmé samedi à 12h15 un vol en vue de rapatrier la petite Arménienne de 8 ans Anna-Maria et sa famille, a confirmé jeudi leur avocat Bruno Soenen. La famille peut encore contester ce rapatriement. Un tribunal anversois a statué jeudi à propos de l'opposition signée par l'Office des étrangers contre la suspension du rapatriement de la famille accordée la semaine dernière. "Je n'ai pas pu prendre connaissance de la décision du tribunal, mais l'Office des étrangers a programmé un vol, ce qui me laisse penser que le tribunal a levé la suspension de l'expulsion", indique Me Soenen. D'autres procédures sont encore possibles pour éviter l'expulsion.

La famille Khmoyan réside depuis 10 ans en Belgique. Une demande d'asile a été refusée et la famille a pris la fuite lors d'une tentative d'expulsion en 2014.

Le 8 janvier dernier, la jeune Anna-Maria, 8 ans, sa petite soeur de deux ans et ses parents ont été interpellés à Borgerhout (Anvers) avant d'être conduits au centre fermé 127bis à Steenokkerzeel.

Un pédopsychiatre a diagnostiqué chez Anna-Maria un début de "déstabilisation narcissique et de déstabilisation identitaire, ainsi que des signes d'insécurité". Des problèmes qui ne feraient que prendre de l'ampleur à mesure que l'enfermement se prolongera.