Après que le dernier mot eut été donné aux accusés, mardi matin, la présidente de la cour d’assises de Liège a envoyé les membres du jury en délibération.

Pour rappel, quatre hommes et une femme sont accusés de l’assassinat de Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans, souffrant d’un léger handicap mental, qui a été tué dans la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte après avoir subi une très longue scène de violences et de tortures et avoir été précipité dans la Meuse, où il s’est noyé. (...)