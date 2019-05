La 14e journée du procès des assassins présumés de Valentin Vermeesch, devant la cour d’assises de Liège, était consacrée à l’audition des témoins de moralité de Belinda Donnay, qui se trouve sur le banc des accusés aux côtés d’Alexandre Hart, Dorian Daniels, Loïck Masson et Killian Wilmet.

La cour a entendu le père de l’accusée mais pas la mère. Un enquêteur a expliqué que celle-ci ne viendrait pas témoigner. Elle considère que Belinda Donnay n’est plus la fille qu’elle a élevée. La cour avait pourtant sollicité son témoignage et, après avoir appris qu’elle refusait de venir, avait envoyé un enquêteur auprès d’elle afin qu’il l’incite à se déplacer.

Protéger ses autres enfants

Il a trouvé une dame couverte par un certificat médical et décidée à rester chez elle. "Elle considère qu’elle doit protéger ses autres enfants, même s’il faut sacrifier Belinda. Elle ne voudrait pas que les noms de ses enfants soient associés à cette affaire. Un psychologue lui déconseille d’aller la voir en prison", a indiqué l’enquêteur.

Belinda Donnay a confirmé qu’elle avait reçu un courrier de sa mère, lui exposant les raisons de son refus de lui rendre visite. "Je comprends", a-t-elle conclu.

Pour le père de l’accusée, celle-ci a pris la mesure de la gravité des faits et elle tente de se construire un avenir. En prison, dit-il, elle a entamé diverses formations. Le père a expliqué que Belinda Donnay était une enfant désirée, née dans un couple trop jeune.

"Je n’ai jamais eu à crier sur elle"

Les parents se sont séparés neuf mois après sa naissance. Belinda est principalement restée sous la garde de sa maman. Le père de Belinda a participé, par des gardes accordées tous les 15 jours, à son éducation jusqu’à l’âge de 12 ans. "Je n’ai jamais eu à crier sur elle", a précisé le père pour dépeindre son caractère.

Une rupture est intervenue entre Belinda Donnay et son père entre ses 12 et ses 20 ans. Quand Mlle Donnay a décidé de quitter le domicile de sa maman pour emménager dans son studio de Statte, elle a renoué des contacts plus serrés avec son père. Puis, elle a été impliquée dans les faits qui ont coûté la vie à Valentin Vermeesch.

"Après son arrestation, elle était sous le choc et n’arrivait pas à expliquer les faits. Elle fondait en larmes. Elle peut paraître dure et froide mais ce n’est pas la personne que je connais", a ajouté le père qui affirme que quoi qu’il arrive, il ne laisserait pas tomber sa fille.