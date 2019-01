L'audience a été suspendue vers 10h30, jeudi, au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devant la cour d'assises de Bruxelles, suite à un problème de procédure soulevé. Les juges vont se pencher sur la demande de la défense de l'accusé de déclarer la constitution de partie civile de l'association française des victimes du terrorisme irrecevable. Les débats seront suspendus pour au moins une heure, a annoncé la présidente Laurence Massart.

Peu avant cela, la cour d'assises avait constaté l'absence du 9e juré, qui a dû être remplacé.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés devant la cour d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique à Bruxelles. Quatre personnes y avaient perdu la vie.

"C'est extrêmement douloureux"

"C'est extrêmement douloureux pour ma cliente d'être confrontée" à Mehdi Nemmouche, a commenté jeudi aux portes de la cour d'assises de Bruxelles Me Christian Dalne, qui représente la mère du jeune Alexandre Strens, tué dans l'attaque du Musée juif de Belgique en 2014. "Quand la maman d'Alexandre Stens voit le visage de Mehdi Nemmouche, même à la télévision, elle est prise d'angoisse", a déclaré l'avocat.

"Être confronté à celui qui semble être l'auteur de cet attentat, et de l'assassinat de son fils, c'est extrêmement douloureux pour elle. Émotionnellement, c'est extrêmement chargé."

Les victimes se soutiennent dès lors entre elles et ont créé "des liens d'amitié, de respect et de profonde sympathie", souligne Philippe Blondin, président du Musée juif de Belgique, également partie civile au procès. "Nous avons des rapports continus avec la famille Sabrier, la famille d'Alexandre Strens et les deux jeunes filles orphelines qui sont en Israël."

Un document long de 184 pages

Les journées de ces jeudi et vendredi seront consacrées à la lecture de l'acte d'accusation du parquet fédéral. Le procureur fédéral Bernard Michel et l'avocat général Yves Moreau, délégué au parquet fédéral, procéderont donc à cette lecture.

Le document, long de 184 pages, retrace toute l'enquête, des premières constatations sur le lieu des faits à l'enquête de personnalité des accusés. Il reprend notamment les analyses de caméras de vidéo-survaillance, les déclarations de témoins directs des faits, les circonstances de l'arrestation des accusés, leurs antécédents judiciaires ou encore les expertises psychiatriques de ceux-ci.

Les avocats de Mehdi Nemmouche ont également annoncé qu'ils déposeraient un acte de défense lundi soir 14 janvier, afin qu'ils le lisent mardi avant le début de l'interrogatoire des accusés.

Quant au conseil de Nacer Bendrer, Me Gilles Vanderbeck, il a annoncé qu'il ne déposerait pas d'acte de défense.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Mehdi Nemmouche avait été arrêté le 30 mai 2014 à la gare routière de Marseille, en possession de plusieurs armes qui semblent être identiques à celles utilisées lors de l'attaque au Musée juif, de munitions et d'un drapeau de l'État Islamique.

Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, est soupçonné de lui avoir fourni ces armes.

Selon l'enquête, Mehdi Nemmouche est l'auteur des coups de feu, visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque.

L'audience a repris en début d'après-midi

La première annonce importante depuis que l'audience a repris concerne l'AFVT. La cour d'assises a en effet décidé de ne pas considérer comme irrecevable la constitution comme partie civile de l'AFVT, contrairement à ce qui était demandé par la défense de Nemmouche.

Voici le contenu de l'acte d'accusation:

Le procureur fédéral Bernard Michel a entamé la lecture de l'acte d'accusation jeudi après-midi, devant la cour d'assises de Bruxelles, lequel retrace tout d'abord le déroulement des faits de l'attentat au Musée juif de Belgique. On y apprend que les images des caméras de vidéo-surveillance révèlent que le tireur a changé d'arme, après une première salve de tirs. Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique à Bruxelles. Le samedi 24 mai 2016 à 15h50, la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles a été avisée que des coups de feu ont été entendus place du Sablon à Bruxelles. Selon les premières informations, deux personnes sont décédées et une troisième blessée. C'est ainsi que, selon l'acte d'accusation dressé par le parquet fédéral, l'enquête sur l'attentat du Musée juif a débuté.

Une patrouille, qui se trouvait à proximité des lieux, s'est alors rendue sur place. A 15h54, les premiers intervenants ont constaté un attroupement de plusieurs personnes devant le numéro 21 de la rue des Minimes, soit au Musée juif de Belgique.

Une fois la porte d'entrée passée, les policiers ont découvert une femme et un homme couchés par terre, sur le dos, dans une mare de sang. Les deux victimes, identifiées plus tard comme étant Emanuel et Miriam Riva, ont été atteintes d'une balle dans la tête. Les secours, qui ont ensuite rejoint la patrouille de police, n'ont pu que constater leur décès.

Les policiers ont ensuite découvert qu'une troisième victime, un jeune homme, identifié plus tard comme étant Alexandre Strens, gisait au coin de l'allée d'entrée et du local d'accueil du musée. Celui-ci présentait une blessure à la tête mais respirait encore.

Enfin, les premiers intervenants ont découvert une quatrième victime dans le local d'accueil, derrière un bureau. Celle-ci a plus tard été identifiée comme étant Dominique Sabrier. Elle était, elle aussi, atteinte d'une balle dans la tête. Les secours n'ont pu que constater son décès.

Le jeune homme blessé a été immédiatement emmené à l'hôpital Saint-Pierre, non loin de là. Il y est décédé des suites de ses blessures le 6 juin 2014.

Immédiatement après les faits, la police a interrogé de nombreuses personnes présentes dans et aux alentours du musée lors des faits. Mais surtout, elle a visionné les images de vidéo-surveillance du bâtiment.

L'acte d'accusation expose que, sur celles-ci, on voit un homme vêtu d'un pantalon noir, d'une veste plus claire et d'une casquette sombre franchir la porte d'entrée du musée. L'homme est porteur de deux sacs noirs, dont un en bandoulière.

Absorbés par la lecture des prospectus du présentoir à l'entrée, les époux Riva, deux touristes israéliens, ne voient pas l'homme arriver. Celui-ci sort alors une arme de poing de son sac, se positionne bras tendu derrière le couple et fait feu à deux reprises.

Sans marquer d'arrêt, l'homme avance ensuite jusqu'au bureau d'accueil. Il pointe son arme en direction de Dominique Sabrier, bénévole du musée, puis, se rendant compte qu'Alexandre Strens, employé de l'établissement, arrive vers lui, il tire dans sa direction.

L'individu pointe ensuite à nouveau son arme vers Dominique Sabrier, laquelle s'accroupit derrière le bureau et semble vouloir atteindre quelque chose. L'auteur tire mais sans résultat. Il sort alors une arme plus longue d'un de ses sacs et tire sur la bénévole.

Enfin, il tire encore une fois vers le fond de la pièce, remet son arme dans le sac et se dirige vers la sortie en marchant.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Pendant la durée du procès, Mehdi Nemmouche est incarcéré à la prison de Nivelles et Nacer Bendrer à la prison de Saint-Gilles.

L'attentat perpétré au Musée juif avait coûté la vie à quatre personnes: Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens âgés de 54 et 53 ans, Dominique Sabrier, une bénévole du musée âgée de 66 ans, et Alexandre Strens, un employé du musée âgé de 26 ans.

