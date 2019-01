Le procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer se tiendra sous haute sécurité. Les mesures prises sont comparables à celles prises lors du procès de Salah Abdeslam. Des barrières entoureront le palais de justice dont les abords seront interdits au stationnement. Egalement, toute personne souhaitant accéder à la salle d'audience de la cour d'assises devra se soumettre à un premier contrôle de sécurité au bas de l'escalier extérieur menant à cette salle. Elle devra ensuite passer un second contrôle (détecteur de métaux) à l'entrée même de la salle. Par ailleurs, aucun appareil électronique (GSM, ordinateur, etc.) n'y sera autorisé.

Sept semaines sont prévues pour ce procès d’assises où 120 témoins seront convoqués.

Ce sera la première fois depuis 1998 (procès des CCC) que des jurés seront amenés à juger dans un dossier à coloration terroriste. Après la constitution du jury (lundi), la lecture de l’acte d’accusation et de l’acte de défense (jeudi et vendredi), les deux accusés seront interrogés les mardi 15 et mercredi 16 janvier.

Comme dans tout procès d’assise, les jurés sont tenus de respecter le secret des délibérations durant toute leur vie.