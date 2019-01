L'audience a été suspendue vers 10h30, jeudi, au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devant la cour d'assises de Bruxelles, suite à un problème de procédure soulevé. Les juges vont se pencher sur la demande de la défense de l'accusé de déclarer la constitution de partie civile de l'association française des victimes du terrorisme irrecevable. Les débats seront suspendus pour au moins une heure, a annoncé la présidente Laurence Massart.

Peu avant cela, la cour d'assises avait constaté l'absence du 9e juré, qui a dû être remplacé.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer sont accusés devant la cour d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique à Bruxelles. Quatre personnes y avaient perdu la vie.

"C'est extrêmement douloureux"

"C'est extrêmement douloureux pour ma cliente d'être confrontée" à Mehdi Nemmouche, a commenté jeudi aux portes de la cour d'assises de Bruxelles Me Christian Dalne, qui représente la mère du jeune Alexandre Strens, tué dans l'attaque du Musée juif de Belgique en 2014. "Quand la maman d'Alexandre Stens voit le visage de Mehdi Nemmouche, même à la télévision, elle est prise d'angoisse", a déclaré l'avocat.

"Être confronté à celui qui semble être l'auteur de cet attentat, et de l'assassinat de son fils, c'est extrêmement douloureux pour elle. Émotionnellement, c'est extrêmement chargé."

Les victimes se soutiennent dès lors entre elles et ont créé "des liens d'amitié, de respect et de profonde sympathie", souligne Philippe Blondin, président du Musée juif de Belgique, également partie civile au procès. "Nous avons des rapports continus avec la famille Sabrier, la famille d'Alexandre Strens et les deux jeunes filles orphelines qui sont en Israël."

Un document long de 184 pages

Les journées de ces jeudi et vendredi seront consacrées à la lecture de l'acte d'accusation du parquet fédéral. Le procureur fédéral Bernard Michel et l'avocat général Yves Moreau, délégué au parquet fédéral, procéderont donc à cette lecture.

Le document, long de 184 pages, retrace toute l'enquête, des premières constatations sur le lieu des faits à l'enquête de personnalité des accusés. Il reprend notamment les analyses de caméras de vidéo-survaillance, les déclarations de témoins directs des faits, les circonstances de l'arrestation des accusés, leurs antécédents judiciaires ou encore les expertises psychiatriques de ceux-ci.

Les avocats de Mehdi Nemmouche ont également annoncé qu'ils déposeraient un acte de défense lundi soir 14 janvier, afin qu'ils le lisent mardi avant le début de l'interrogatoire des accusés.

Quant au conseil de Nacer Bendrer, Me Gilles Vanderbeck, il a annoncé qu'il ne déposerait pas d'acte de défense.

L'audience a repris en début d'après-midi

La première annonce importante depuis que l'audience a repris concerne l'AFVT. La cour d'assises a en effet décidé de ne pas considérer comme irrecevable la constitution comme partie civile de l'AFVT, contrairement à ce qui était demandé par la défense de Nemmouche.

Le procureur fédéral Bernard Michel a entamé jeudi peu après 14h00 la lecture de l'acte d'accusation. La lecture se déroulera tout l'après-midi jeudi, et se poursuivra vendredi.

