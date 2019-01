Le troisième juré au procès devant la cour d'assises de Bruxelles de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attentat commis au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014, est grippé et n'est pas présent à l'audience, jeudi. La présidente a donc procédé à son remplacement par le premier juré suppléant. Depuis le début du procès, c'est le cinquième membre du jury qui doit être remplacé (quatre jurés effectifs et un suppléant).

Le jury ne compte donc plus que sept suppléants pour pallier l'éventuelle défection de l'un des 12 jurés effectifs.

Les auditions des enquêteurs français se poursuivent jeudi.