La cour d'assises de Liège a condamné mardi soir Alexandre Hart et Belinda Donnay à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Dorian Daniels a été condamné à 25 ans de prison. Loïck Masson a écopé d'une peine de 27 ans de prison, tandis que Killian Wilmet a été condamné à 29 ans de prison. Les condamnations d'Alexandre Hart et de Killian Wilmet ont été assorties de mises à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans.

Ces cinq accusés avaient été reconnus coupables d'avoir commis l'assassinat de Valentin Vermeesch, un Hutois de 18 ans qui souffrait d'un léger handicap mental. Ce jeune homme avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Statte (Huy). Il avait subi une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité vivant dans la Meuse, où il s'était noyé. Son cadavre avait été retrouvé le 14 avril 2017 alors qu'il avait les mains menottées dans le dos.

Un verdict qui laisse "place à l'espoir" pour Dorian Daniels

"En ce qui concerne Dorian Daniels, c'est un verdict qui laisse place à l'espoir", a commenté mardi soir son avocat Me Pascal Rodeyns. "Les jurés ont stigmatisé sa responsabilité dans les faits, la gravité extrême de ceux-ci mais aussi ses remords sincères dès le début de l'enquête et sa prise de responsabilité précoce", a poursuivi Me Rodeyns. "Ce sont les petites graines qui permettront de faire germer un avenir pour ce jeune homme."