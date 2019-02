Un des plus anciens dossiers de disparition de mineur vient de connaître son épilogue. Simon Lembi, un adolescent de 14 ans qui semblait s’être évaporé dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles, un soir de novembre 1999, a récemment été localisé, sain et sauf, et formellement identifié dans un pays étranger.

Le parquet de Bruxelles a souhaité communiquer d’initiative au sujet de la résolution de ce “cold case” de disparition. Simon Lembi, né en 1985, est l’aîné de quatre enfants. Sa famille a fui l’Angola. Il venait d’arriver en Belgique. Il est hébergé à Saint-Gilles avec sa maman et ses trois soeurs – son père est alors enfermé au centre fermé de Merksplas .

L’Asbl qui leur procure le logement a un local juste à côté, où il y a une télévision. Le 14 novembre 1999, un dimanche, Simon demande la permission pour s’y rendre et promet de revenir pour 20 heures.

Tout semblait coller

Sa famille ne l’a plus jamais revu. L’avis de recherche diffusé après trois semaines ne donne aucun résultat.

En novembre 2018, soit 19 ans plus tard, la cellule des personnes disparues de la police fédérale est contactée par une personne qui se présente comme un proche de Simon Lembi. Ce témoin indique que ce dernier, désormais âgé de 34 ans, vit sous une autre identité, à l’étranger. Au départ de cette information, différents devoirs d’enquête ont été menés par la cellule des personnes disparues et des policiers de la zone de police Midi pour effectuer les vérifications utiles. La photo du jeune disparu est comparée au portrait de l’adulte qu’il serait devenu; les date et lieu de naissance sont confrontés, etc.

Tout semblait coller. Suite à ces premiers résultats concluants, les enquêteurs ont auditionné l’intéressé qui a reconnu être Simon Lembi.

Volontairement

Selon ses explications, il a disparu volontairement fin 1999, dans la mesure où le climat familial ne lui convenait pas. Il ne souhaite pas que soient révélés son identité actuelle, ni l’endroit où il réside. Il s’agit du respect qui est dû à sa vie privée, insiste le parquet. “Nous pouvons néanmoins indiquer qu’il est en bonne santé et que sa famille en Belgique a été avertie de la résolution positive du dossier”.

Cette affaire démontre clairement que les dossiers de disparition ne sont jamais classés tant que les personnes ne sont pas retrouvées. C’est évidemment le cas pour un mineur d’âge, même lorsque la personne recherchée a atteint la majorité, indique ChildFocus , la fondation qui s’occupe des enfants disparus et sexuellement exploités. créée à la suite de l’affaire Dutroux

Chaque année, 1 500 cas de disparition d’enfant lui sont signalés. Dans un cas sur cinq, la disparition est considérée comme inquiétante et donne lieu à une campagne. La grande majorité du temps, il s’agit d’une fugue..

Les cas de réapparition en bonne santé après 20 ans sont cependant extrêmement rares, précise ChilFocus.