Il s'agit de l'un des dossiers de disparition les plus anciens du pays. Disparu alors qu'il avait 14 ans, Simon Lembi, originaire de Saint-Gilles, a été retrouvé vivant et en bonne santé après presque 20 ans - il avait disparu en 1999, aux alentours de la barrière de Saint-Gilles, où il résidait avec sa famille originaire d'Angola. Simon Lembi était l'aîné d'une famille de 4 enfants qui, au moment de la disparition de Simon, venait à peine de s'établir en Belgique.

C'est ce que rapporte le ministère public de Bruxelles.

Selon La DH, Simon Lembi a pu être localisé grâce à une personne qui l'a reconnu. Le jeune homme qui avait fugué à l'époque a, en réalité, fait ce choix pour des raisons privées. C'était une décision totalement volontaire de démarrer une nouvelle vie. Il réside dans un autre pays européen et a changé d'identité. Il ne désire pas être reconnu et est prêt à continuer sa vie le plus discrètement possible.

Une conférence de presse sera donnée à 11h sur ce plus vieux cas de disparition d'enfant qui prouve que tout espoir n'est jamais perdu.