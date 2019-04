L'interruption du trafic aérien de minuit à 6h, en raison d'un manque de personnel chez Skeyes, engendrait des perturbations somme toute limitées mardi à Brussels Airport, avec des retards d'une demi-heure en moyenne pour les vols passagers, a-t-on appris auprès de l'aéroport. La situation devrait rentrer complètement dans l'ordre entre 8h et 9h. "Vers 7h, les retards étaient en moyenne de 30 minutes. Ce sont surtout les vols qui devaient normalement décoller ou atterrir avant 6h qui sont touchés", explique une porte-parole de l'aéroport.

Si aucun vol passager n'a dû être annulé en raison de la situation chez Skeyes, l'organisme en charge du contrôle aérien, 20 vols cargo sont par contre restés cloués au sol.

50 vols impactés à Liège

L'interruption du trafic aérien de minuit à 6h, en raison d'un manque de personnel chez Skeyes, a "impacté" une cinquantaine de vols cargo à Liege Airport, l'aéroport belge le plus touché depuis un mois et demi par ces problèmes nocturnes à répétition dans le ciel belge. Au sein de l'aéroport wallon, on parle d'une situation "ingérable" qui s'apparente à une "catastrophe économique". Parmi la cinquantaine de vols touchés, une trentaine a été retardée, 15 n'ont pas pu assurer leur circuit habituel et cinq ont été annulés, selon le responsable de la communication de Liege Airport, contacté par l'agence Belga.