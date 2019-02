Le roi Albert II qui s'est pourvu en cassation doit-il attendre le verdict de cette cour pour se soumettre à un test ADN ? C'est ce que la cour d'appel de Bruxelles devra trancher jeudi prochain.

Pour rappel, en octobre dernier, la cour d'appel de Bruxelles avait ordonné au roi Albert II de se soumettre à un test ADN afin de déterminer si Delphine Boël était bien sa fille.

A l'heure qu'il est, le roi n'a toujours pas effectué ce test. Il a également annoncé, via son avocat Me Berenboom, qu'il se pourvoyait en cassation contre ce jugement. "Dans la logique de ce pourvoi, le Roi ne se soumettra pas à une analyse ADN tant que la cour de cassation n'aura pas rendu son arrêt. En effet, le pourvoi a un effet suspensif qui s'étend à la mesure d'expertise génétique", explique Me Berenboom. Mais les conseils de Delphine Boël ne l'entendent pas de cette oreille. Selon eux, "ce pourvoi en cassation ne le dispensera pas de prendre attitude à propos de ce test".

Le roi peut-il attendre la décision de la cour de cassation avant de se soumettre au test ADN demandé? C'est encore une fois la cour d'appel de Bruxelles qui devra trancher. Elle le fera jeudi prochain.

Selon Le Soir, si la cour d'appel ré-ordonne au roi d'effectuer ce test, les avocats de Delphine Boël feront tout pour que sa décision soit respectée. Ils demanderont à la cour d'imposer une astreinte de 5.000 euros par jour au roi Albert II. Autrement dit, si le roi Albert n'a toujours pas fait le test ADN au terme du temps imparti, il pourrait écoper d'une amende de 5.000 euros par jour de retard.

C'est en 2013 que Delphine Boël avait introduit une procédure en contestation de paternité de Jacques Boël, son père légal, en vue d'introduire ensuite une procédure en reconnaissance de paternité du roi Albert II.

Jacques Boël n'avait pas contesté l'action en désaveu de paternité introduite par sa fille à son encontre. Il s'était livré à un test ADN qui avait révélé qu'il n'était effectivement pas son père biologique.

Delphine Boël a toujours dit être la fille du roi Albert II avec qui sa mère, Sybille de Selys Longchamps, a eu une liaison entre 1966 et 1984.

C'est en 1999 que Delphine Boël a été présentée comme la fille illégitime d'Albert II par certains médias. Albert II a reconnu ensuite que son épouse, la reine Paola, et lui avaient traversé une crise conjugale dans les années '70. Mais il n'a jamais admis être le père biologique de Delphine Boël.