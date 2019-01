L'ex-enquêteur François A. (70 ans), placé sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction de Charleroi jeudi dans l'affaire des tueurs du Brabant, nie les accusations de manipulation. "Mon client a toujours agi correctement", souligne son avocat Ruben Bomans. Il n'est pour le moment pas question d'un régime des repentis pour lui et l'autre ancien inspecteur, Philippe V. (61 ans), également placé sous mandat d'arrêt dans le même dossier. François A., ex-membre de la brigade de surveillance et de recherche (BSR) originaire de Hal, et Philippe V., ancien de la cellule d'enquête Delta, sont soupçonnés d'avoir manipulé l'enquête autour de la découverte d'armes ayant servi aux tueries, le 6 novembre 1986 à Ronquières (Hainaut).

Ils sont suspectés d'avoir, alors qu'ils étaient membres des services de police, sciemment et volontairement retenu des informations dans le cadre d'une enquête et d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits.

Les victimes des tueries du Brabant espèrent que le nouveau régime de repentis pourra permettre des avancées décisives, mais aucun accord n'est encore sur la table pour les deux ex-enquêteurs. "Je ne suis au courant de rien pour le moment", a fait savoir Ruben Bomans.