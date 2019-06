Un enfant belge de 5 ans est décédé samedi dans un camping de Mialet, dans les Cévennes au sud de la France, rapportent plusieurs médias français.

Le garçon s'est noyé dans la piscine et n'a pas pu être sauvé par les services de secours. Selon Midi Libre, la famille originaire de Belgique venait de déposer ses bagages après une journée de route quand les parents et leurs enfants ont décidé de se rafraîchir dans la piscine du camping. "Ils avaient fait quinze heures de route et venaient de déposer leurs bagages. Il faisait chaud", raconte le maire de Mialet à nos confrères français.

La noyade semble accidentelle mais une enquête est en cours.