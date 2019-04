Voir quelqu'un tirer sur une cigarette inciterait à fumer. C'est en se basant sur ce constat révélé par une étude américaine que les autorités de la Province d'Anvers ont décidé d'en partie bannir la cigarette du parc Vrijbroek à Malines et de ne l'autoriser que dans deux zones réservées aux fumeurs. Cette mesure concerne pour le moment uniquement ce parc et y est d'application 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Toutefois aucune sanction ne sera prise envers les contrevenants. "L'objectif est d'aider une génération sans tabac à grandir et non de punir les fumeurs", explique ainsi la Province d'Anvers dans un communiqué.

Cette mesure prend place dans le cadre d'un projet plus large dénommé Génération Sans Tabac, dont l'objectif est de "créer le plus d’environnements sans tabac possibles, où les enfants et les jeunes peuvent venir passer du temps sans être impactés par la cigarette".