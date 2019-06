2 Vidéo

Harcèlement à l'ULB : de quoi sont accusés les enseignants et assistants en dentisterie ?

Étudiants et diplômés en dentisterie à l’ULB dénoncent harcèlements physiques et moraux. L’un des enseignants obligeait les élèves à acheter du matériel neuf, via un fournisseur qu’il gérait personnellement…