Alors que depuis 2011, le nombre de tués sur les routes wallonnes est en constante diminution, passant de 408 à 289 en 2017, les premiers chiffres disponibles pour les 3 premiers mois de l’année 2019 ne confirment malheureusement pas cette tendance.

Sur les trois premiers mois de l’année, le nombre de tués a connu une importante augmentation. Avec 59 tués sur place, le trimestre présente un nombre de morts important et inquiétant puisque c’est 27 de plus que pour la même période de 2018, qui avait livré des résultats extrêmement bas il est vrai. On n’avait plus atteint un tel niveau depuis 2013. (...)