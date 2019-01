Des agents de Securail ont interpellé deux individus dimanche vers 17h à la gare de Bruxelles-Midi. Les deux hommes étaient venus dans la capitale pour participer à la marche pour le climat.

Quelques minutes plus tard, quatre agents de sécurité de Securail sont montés à bord et ont demandé à un jeune homme et sa compagne de s'en aller. " Il a dit qu'il avait reçu l'autorisation d'un accompagnateur, d'autres voyageurs ont dit la même chose. Mais ils ont quand même été expulsés du train. L'homme a ensuite été projeté au sol sur le quai. Ils étaient à trois sur lui. Ce n'était quand même pas nécessaire non?"





La SNCB a indiqué qu'elle était en train d'analyser les images. Une enquête interne a été ouverte.